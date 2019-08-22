В зоні проведення ООС за минулу добу окупанти сім разів порушили режим припинення вогню.

Протягом 21 серпня бойовики сім разів обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Противники обстріляли позиції неподалік Новомихайлівки, Водяного, Старогнатівки, Лебединського та Авдіївки.

Читайте: Україна завершила розмінування території біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ

Від початку доби вже зафіксовано два ворожі обстріли поблизу Водяного та Новотроїцького.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що бойовики скинули гранату з безпілотника, внаслідок чого було поранено українського військового.

Джерело: ООС