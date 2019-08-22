В зоні проведення ООС за минулу добу окупанти сім разів порушили режим припинення вогню.
Протягом 21 серпня бойовики сім разів обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
Противники обстріляли позиції неподалік Новомихайлівки, Водяного, Старогнатівки, Лебединського та Авдіївки.
Читайте: Україна завершила розмінування території біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ
Від початку доби вже зафіксовано два ворожі обстріли поблизу Водяного та Новотроїцького.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що бойовики скинули гранату з безпілотника, внаслідок чого було поранено українського військового.
Джерело: ООС
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+