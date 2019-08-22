PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Бойовики сім разів порушили перемир’я на Донбасі – поранено військового

В зоні проведення ООС за минулу добу окупанти сім разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики сім разів порушили перемир’я на Донбасі – поранено військового

Протягом 21 серпня бойовики сім разів обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Противники обстріляли позиції неподалік Новомихайлівки, Водяного, Старогнатівки, Лебединського та Авдіївки.

Читайте: Україна завершила розмінування території біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ

Від початку доби вже зафіксовано два ворожі обстріли поблизу Водяного та Новотроїцького.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що бойовики скинули гранату з безпілотника, внаслідок чого було поранено українського військового.

Джерело: ООС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна завершила розмінування території біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ
Бойовики активізуються перед Днем незалежності – ситуація в зоні ООС
Як готуються до Дня незалежності у зоні ООС
РФ зірвала демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській
Військова прокуратура оголосила підозру верхівці “Л/ДНР”
Бойовики скинули гранату з безпілотника – один український воїн поранений
5 років загибелі Марка Паславського: ким був воїн-американець українського походження
Один загиблий і троє поранених: НП у підрозділі Нацгвардії в ООС
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка