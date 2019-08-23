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Факты / Украина / Общество

Получатели субсидий не смогут закупить газ по “летней цене” – Витренко

Украинцы, которые получают субсидии, не смогут закупать газ по текущей цене.

Газ

Исполнительный директор НАК Нафтогаз-Украины Юрий Витренко рассказал, что возможность купить газ по “летней цене” рассчитана не на тех людей, которые получают субсидии.

По его словам, возможность заплатить за газ наперед по текущей цене введена для тех, кто платит за ресурс без субсидии.

– Таким образом, зимой у них будет газ, который они купили за летней, более низкой цене. Как говорят в Украине, запас карман не прожжет, – сказал Витренко.

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Он добавил, что в украинских хранилищах уже есть 17,4 млрд кубометров газа, а к началу отопительного сезона планируют накопить 20 млрд кубов.

К слову, Украина и Молдова готовят новый маршрут для импорта газа из Румынии.

Источник: Радио Свобода

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