Украинцы, которые получают субсидии, не смогут закупать газ по текущей цене.

Исполнительный директор НАК Нафтогаз-Украины Юрий Витренко рассказал, что возможность купить газ по “летней цене” рассчитана не на тех людей, которые получают субсидии.

По его словам, возможность заплатить за газ наперед по текущей цене введена для тех, кто платит за ресурс без субсидии.

– Таким образом, зимой у них будет газ, который они купили за летней, более низкой цене. Как говорят в Украине, запас карман не прожжет, – сказал Витренко.

Читайте: Нафтогаз анонсировал новые тарифы на газ

Он добавил, что в украинских хранилищах уже есть 17,4 млрд кубометров газа, а к началу отопительного сезона планируют накопить 20 млрд кубов.

К слову, Украина и Молдова готовят новый маршрут для импорта газа из Румынии.