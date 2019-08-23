Українці, які отримують субсидії, не зможуть закуповувати газ за поточною ціною.

Виконавчий директор НАК Нафтогаз-України Юрій Вітренко розповів, що можливість купити газ по “літньою ціною” розрахована не на тих людей, які отримують субсидії.

За його словами, можливість заплатити за газ наперед за поточною ціною введена для тих, хто платить за ресурс без субсидії.

– Таким чином, взимку у них буде газ, який вони купили за літньою, нижчою ціною. Як кажуть в Україні, запас кишеню не пропалить, – сказав Вітренко.

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Він додав, що в українських сховищах вже є 17,4 млрд кубометрів газу, а до початку опалювального сезону планують накопичити 20 млрд кубів.

До слова, Україна і Молдова готують новий маршрут для імпорту газу з Румунії.