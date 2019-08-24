В аннексированном Крыму в Ялте и Алуште вывесили украинский флаг.

В оккупированной Алуште на День флага Украины неизвестные установили флаг на одной из многоэтажек.

Мужчина, который повесил флаг и снял это на видео за кадром сказал Крым – это Украина.

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Похожая ситуация была по случаю Дня государственного флага в оккупированной Ялте.

Мужчина прошел с флагом Украины в руках по улице города. Свой поступок он объяснил так:

Сегодня День Государственного флага Украины. Президент сказал, что флаг должен быть поднят в каждом уголке планеты. Я поднял его в Крыму. С праздником вас, дорогие украинцы. Крым, Украина. Слава Украине!

К слову, ранее Факты ICTV писали, как Украина отметила День флага.