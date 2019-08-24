В аннексированном Крыму в Ялте и Алуште вывесили украинский флаг.
В оккупированной Алуште на День флага Украины неизвестные установили флаг на одной из многоэтажек.
Мужчина, который повесил флаг и снял это на видео за кадром сказал Крым – это Украина.
в Алуште сегодня у кацапов пригорело)))
С Днём Флага Украина!#Крым#Алушта pic.twitter.com/cimfSgHwam
— Департамент АНТИ пропаганды днр (@antiprdnr) 23 августа 2019 г.
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Похожая ситуация была по случаю Дня государственного флага в оккупированной Ялте.
Мужчина прошел с флагом Украины в руках по улице города. Свой поступок он объяснил так:
Сегодня День Государственного флага Украины. Президент сказал, что флаг должен быть поднят в каждом уголке планеты. Я поднял его в Крыму. С праздником вас, дорогие украинцы. Крым, Украина. Слава Украине!
К слову, ранее Факты ICTV писали, как Украина отметила День флага.