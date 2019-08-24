PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У анексованому Криму в містах замайоріли українські прапори

В анексованому Криму в Ялті та Алушті вивісили український прапор.

День державного прапору

В окупованій Алушті у День прапора України невідомі встановили прапор на одній із багатоповерхівок.

Чоловік, який повісив прапор і зняв це на відео за кадром сказав Крим – це Україна.

Читайте: Не забувайте, якою ціною дається свобода! Бійці ООС вітають з Днем прапора

Схожа ситуація була з нагоди Дня державного прапора в окупованій Ялті.

Чоловік пройшов з прапором України в руках вулицею міста. Свій вчинок він пояснив так:

Сьогодні день Державного прапора України. Президент сказав, що прапор повинен бути піднятий у кожному куточку планети. Я підняв його в Криму. Зі святом вас, дорогі українці. Крим, Україна. Слава Україні!

До слова, раніше Факти ICTV писали, як Україна відзначила День прапора.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Не забувайте, якою ціною дається свобода! Бійці ООС вітають з Днем прапора
Патріотичні флешмоби та розгортання стягів: як відзначають День прапора в Україні
Звинувачення СБУ на адресу танкера Мрія засновані на Print Screen з новинного сайту – Чалий
Верняєв, Левченко та Беленюк: як спортсмени вітають країну зі святом
День прапора України: 10 цікавих фактів про прапор
День державного прапора: у США підняли український стяг
Зеленський підняв прапор України на Софійській площі
В Україні відзначають День прапора: привітання у картинках
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка