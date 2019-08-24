В анексованому Криму в Ялті та Алушті вивісили український прапор.
В окупованій Алушті у День прапора України невідомі встановили прапор на одній із багатоповерхівок.
Чоловік, який повісив прапор і зняв це на відео за кадром сказав Крим – це Україна.
в Алуште сегодня у кацапов пригорело)))
С Днём Флага Украина!#Крым#Алушта pic.twitter.com/cimfSgHwam
— Департамент АНТИ пропаганды днр (@antiprdnr) 23 августа 2019 г.
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Схожа ситуація була з нагоди Дня державного прапора в окупованій Ялті.
Чоловік пройшов з прапором України в руках вулицею міста. Свій вчинок він пояснив так:
Сьогодні день Державного прапора України. Президент сказав, що прапор повинен бути піднятий у кожному куточку планети. Я підняв його в Криму. Зі святом вас, дорогі українці. Крим, Україна. Слава Україні!
До слова, раніше Факти ICTV писали, як Україна відзначила День прапора.