НАБУ начало расследование в отношении возможного недекларирования средств экс-главой Нацполиции Одесской области Дмитрием Головиным.

Против экс-главы Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина начато расследование НАБУ и САП, которое касается возможного невнесения сведений в декларацию за 2017 год.

Речь идет об имуществе и финансах на сумму 2 млн грн, которые Головин мог не внести в соответствующую декларацию.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований в декабре 2018 года по решению суда.

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Экс-главу Нацполиции Одесской области задержали 25 июля. Его подозревают в присвоении контрафактных сигарет.

К слову, 26 июля Соломенский районный суд Киева избрал Дмитрию Головину меру пресечения в виде домашнего ареста.