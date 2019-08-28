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Факти / Україна

“Забув” задекларувати 2 млн грн – НАБУ почало розслідування проти Головіна

НАБУ почало розслідування щодо можливого недекларування коштів екс-головою Нацполіції Одеської області Дмитром Головіним.

Дмитро Головін

Проти екс-голови Нацполіції Одеської області Дмитра Головіна розпочато розслідування НАБУ і САП, яке стосується можливого невнесення відомостей у декларацію за 2017 рік.

Йдеться про майно і фінанси на суму 2 млн грн, які Головін міг не внести у відповідну декларацію.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань у грудні 2018 року на виконання рішення суду.

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Екс-голову Нацполіції Одеської області затримали 25 липня. Його підозрюють у привласненні контрафактних сигарет.

До слова, 26 липня Солом’янський районний суд Києва обрав Дмитру Головіну запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Джерело: НАБУ

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