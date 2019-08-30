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Факти / Україна

Зеленський пропонує Раді не давати грошей партіям, які не пройшли до парламенту

Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді не давати гроші партіям, які не пройшли в парламент.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді не фінансувати політичні партії, які не подолали 5% поріг на виборах у парламент.

Він запропонував виділяти політсилам щорічно одну соту частину мінімальної заробітної плати, помножену на загальну кількість виборців по багатомандатному виборчому округу на останніх парламентських виборах.

Читайте: Як нардепи голосували за склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)

Зараз цей коефіцієнт становить 0,02.

Текст президентського законопроекту №1029 Про внесення змін до законодавчих актів щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції опублікований на сайті парламенту.

Нагадаємо, з’явився текст законопроекту Зеленського, який регламентує зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення лише пропорційної виборчої системи.

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