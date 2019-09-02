PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Обмен удерживаемыми с РФ пройдет в скором времени – помощник Зеленского

Есть большая надежда, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ пройдет в скором времени.

Обмін полоненими

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что обмен удерживаемыми  между Украиной и Россией произойдет в самое ближайшее время.

– Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных, – сказал он.

Он добавил, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина), эта тема обсуждалась.

Читайте: Возвращение политзаключенных домой: кого, когда и на каких условиях могут обменять

– У меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас, – отметил Ермак.

Напоминаем, Факты ICTV следят за развитием событий вокруг возможного обмена заключенными в текстовом онлайне.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С Зеленским и без Путина. Как в Польше отметили 80-летие начала Второй мировой
С Зеленским и без Путина. Как в Польше отметили 80-летие начала Второй мировой
Сын Зеленских пошел в первый класс
Сын Зеленских пошел в первый класс
Владимир Зеленский
Зеленский собирает на совещание руководство Рады, Кабмина и силовиков
Зеленський Пенс
Зеленский – Пенсу: Верю, что на Донбассе скоро будет мир
Майк Пенс
Зеленский встретился с Майком Пенсом: о чем говорили
Зеленский принимает участие в мероприятиях к годовщине начала Второй мировой
Зеленский принимает участие в мероприятиях к годовщине начала Второй мировой
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Зеленський і Моравецький
Зеленский предложил Польше инвестировать в восстановление Донбасса
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка