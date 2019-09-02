Есть большая надежда, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ пройдет в скором времени.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что обмен удерживаемыми между Украиной и Россией произойдет в самое ближайшее время.

– Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных, – сказал он.

Он добавил, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина), эта тема обсуждалась.

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– У меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас, – отметил Ермак.

Напоминаем, Факты ICTV следят за развитием событий вокруг возможного обмена заключенными в текстовом онлайне.