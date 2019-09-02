Є велика надія, що обмін утримуваними між Україною і РФ пройде незабаром.

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сподівається, що обмін утримуваними між Україною і Росією відбудеться найближчим часом.

– Ми всі бачили офіційну заяву Офісу президента, я можу тільки підтвердити її. Це дуже делікатна тема, і я хотів би попросити всіх не поширювати фейковий новини, а також інформаційні повідомлення, засновані на непідтверджених даних, – сказав він.

Він додав, що в телефонній розмові двох президентів (Зеленського і Путіна), ця тема обговорювалася.

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– У мене є велика надія на те, що це станеться найближчим часом. Робота ведеться, запевняю вас, – зазначив Єрмак.

Нагадуємо, Факти ICTV стежать за розвитком подій щодо можливого обміну ув’язненими в текстовому онлайні.