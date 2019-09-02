Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронними органами.

Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом парламенту, Кабміну та правоохоронними органами, під час якої президент дав низку доручень відомствам.

Президент дав доручення уряду, а прем’єр-міністр Олексій Гончарук озвучив плани на найближче півріччя.

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Зеленський доручив Кабміну зайнятися підготовкою до візиту місії МВФ, переговорами з транзиту російського газу, підготовкою проекту держбюджету на 2020 рік і подоланням рейдерства.

Підсумки зустрічі

Гончарук заявив, що робота Кабміну буде спрямована на те, щоб економіка України зросла на 40% протягом наступних п’яти років. Зростання має призвести до появи близько 1 млн робочих місць. Проведення лібералізації ринку землі в Україні пройде у 2020 році. До 1 жовтня уряд має підготувати і подати в Раду Закон про ринок землі. В Україні переглянуть прожитковий мінімум. З 1 жовтня 2019 року в країні відмовляться від паперового обігу та державні органи не зможуть “обмінюватися папірцями”. Місцеві вибори мають відбутися у 2019-2020 роках на базі нового адміністративно-територіального устрою. До 1 січня 2020 року має бути проведено “повне кадрове перезавантаження” низки відомств у рамках ліквідації масштабних корупційних схем в органах держвлади. Зокрема, Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека та Укравтодор. Зеленський доручив прийняти нову стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Президент доручив прийняти концепцію реформування СБУ та активізувати роботу з “виконання заходів щодо впровадження концепції контррозвідувального режиму в Україні”. Зеленський заявив про намір щотижня позбавляти негідних суддів їх мантій в рамках перезавантаження судової влади країни. Уряду необхідно розробити законопроекти про легалізацію грального бізнесу і видобуток бурштину і прийняти ці закони до грудня 2019 року. Генеральна прокуратура відновить свою функцію з координації діяльності органів кримінальної юстиції. До 1 грудня 2019 року має бути запущена нова Державна митна служба. Кабмін має намір до кінця вересня відібрати найяскравіші національні проекти, які представлятимуть Україну перед інвесторами. Кабмін до кінця 2019 року підготує план реструктуризації Укрзалізниці з метою лібералізації ринку локомотивної тяги і підвищення прозорості діяльності підприємства.

Зеленський провів спільну нараду з очільниками Кабміну, Верховної Ради та силових відомств

Зеленський чекає звіту про розслідування фактів зловживань у держконцерні Укроборонпром від директора НАБУ Артема Ситника і директора ДБР Романа Труби.

Також президент зажадав від правоохоронних органів доповіді про розслідування скоєних щодо неповнолітніх злочинів і про хід розслідувань ряду резонансних справ, в яких загинули або постраждали неповнолітні.

Гончарук заявив, що за наступні кілька тижнів в міністерствах будуть сформовані команди, а до кінця вересня буде підготовлена програма уряду.



Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів може піти у відставку, якщо не справлятиметься із поставленими завданнями.