Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронними органами.
Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом парламенту, Кабміну та правоохоронними органами, під час якої президент дав низку доручень відомствам.
Президент дав доручення уряду, а прем’єр-міністр Олексій Гончарук озвучив плани на найближче півріччя.
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Зеленський доручив Кабміну зайнятися підготовкою до візиту місії МВФ, переговорами з транзиту російського газу, підготовкою проекту держбюджету на 2020 рік і подоланням рейдерства.
Підсумки зустрічі
- Гончарук заявив, що робота Кабміну буде спрямована на те, щоб економіка України зросла на 40% протягом наступних п’яти років. Зростання має призвести до появи близько 1 млн робочих місць.
- Проведення лібералізації ринку землі в Україні пройде у 2020 році. До 1 жовтня уряд має підготувати і подати в Раду Закон про ринок землі.
- В Україні переглянуть прожитковий мінімум.
- З 1 жовтня 2019 року в країні відмовляться від паперового обігу та державні органи не зможуть “обмінюватися папірцями”.
- Місцеві вибори мають відбутися у 2019-2020 роках на базі нового адміністративно-територіального устрою.
- До 1 січня 2020 року має бути проведено “повне кадрове перезавантаження” низки відомств у рамках ліквідації масштабних корупційних схем в органах держвлади. Зокрема, Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека та Укравтодор.
- Зеленський доручив прийняти нову стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки.
- Президент доручив прийняти концепцію реформування СБУ та активізувати роботу з “виконання заходів щодо впровадження концепції контррозвідувального режиму в Україні”.
- Зеленський заявив про намір щотижня позбавляти негідних суддів їх мантій в рамках перезавантаження судової влади країни.
- Уряду необхідно розробити законопроекти про легалізацію грального бізнесу і видобуток бурштину і прийняти ці закони до грудня 2019 року.
- Генеральна прокуратура відновить свою функцію з координації діяльності органів кримінальної юстиції.
- До 1 грудня 2019 року має бути запущена нова Державна митна служба.
- Кабмін має намір до кінця вересня відібрати найяскравіші національні проекти, які представлятимуть Україну перед інвесторами.
- Кабмін до кінця 2019 року підготує план реструктуризації Укрзалізниці з метою лібералізації ринку локомотивної тяги і підвищення прозорості діяльності підприємства.
Зеленський провів спільну нараду з очільниками Кабміну, Верховної Ради та силових відомств
Зеленський чекає звіту про розслідування фактів зловживань у держконцерні Укроборонпром від директора НАБУ Артема Ситника і директора ДБР Романа Труби.
Також президент зажадав від правоохоронних органів доповіді про розслідування скоєних щодо неповнолітніх злочинів і про хід розслідувань ряду резонансних справ, в яких загинули або постраждали неповнолітні.
Гончарук заявив, що за наступні кілька тижнів в міністерствах будуть сформовані команди, а до кінця вересня буде підготовлена програма уряду.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів може піти у відставку, якщо не справлятиметься із поставленими завданнями.