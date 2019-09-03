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Факты / Мир / Россия

РосСМИ узнали о новой схеме обмена заключенными между РФ и Украиной

Украинских заключенных отправят в Украину с копиями материалов расследования, заверенными у нотариуса.

РосСМИ узнали о новой схеме обмена заключенными между РФ и Украиной

Схема обмена заключенными между Россией и Украиной была изменена.

Украинских заключенных отправят в Украину не с материалами расследования, а с копиями, заверенными у нотариуса.

Читайте: Обмен удерживаемыми откладывается до следующей недели – источник

Таким образом Россия сможет осудить их заочно, а в Украине не закроют уголовные дела.

Напомним, помощник президента Украины Владимира Зеленского выразил надежду, что обмен удерживаемыми между Украиной и Россией состоится в ближайшее время.

Источник: Коммерсант

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