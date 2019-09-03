Верховная Рада IX созыва обновилась на три четверти, то есть из знакомых лиц осталось около сотни старых политиков. Кто из нардепов попал в топ-5 самых богатых – читайте в материале Фактов ICTV.
Слуга народа получила львиную долю мест в Верховной Раде, поэтому в новом созыве состоялась ротация народных депутатов.
Политики уже подали свои декларации, а мы проанализировали, кто из новых депутатов обладает крупнейшими состояниями.
Как оказалось самыми богатыми депутатами нового созыва стали старые политики.
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Топ-5 самых богатых депутатов
- Вадим Новинский — $1,6 млрд (Оппозиционный блок)
- Александр Герега — $930 млн (Самовыдвиженец)
- Петр Порошенко — $705 млн (Европейская солидарность)
- Юрий Бойко — $540 млн (Оппозиционная платформа – За життя)
- Нестор Шуфрич — $260 млн (Оппозиционная платформа – За життя)
В список не попал ни один представитель от партий Слуга народа, Голос и Батькивщина.
Ранее Факты ICTV составляли топ-15 молодых депутатов-мужчин в новой Раде.