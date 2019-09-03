Верховная Рада IX созыва обновилась на три четверти, то есть из знакомых лиц осталось около сотни старых политиков. Кто из нардепов попал в топ-5 самых богатых – читайте в материале Фактов ICTV.

Слуга народа получила львиную долю мест в Верховной Раде, поэтому в новом созыве состоялась ротация народных депутатов.

Политики уже подали свои декларации, а мы проанализировали, кто из новых депутатов обладает крупнейшими состояниями.

Как оказалось самыми богатыми депутатами нового созыва стали старые политики.

Читайте: Автопарк Кабмина: какие автомобили задекларировали министры

Топ-5 самых богатых депутатов

В список не попал ни один представитель от партий Слуга народа, Голос и Батькивщина.

Ранее Факты ICTV составляли топ-15 молодых депутатов-мужчин в новой Раде.