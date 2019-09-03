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Факти / Україна / Політика

Топ-5 найбагатших депутатів Ради IX скликання

Верховна Рада IX скликання оновилася на три чверті, тобто із знайомих облич залишилося близько сотні старих політиків. Хто з нардепів потрапив у топ-5 найбагатших – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Верховна Рада депутатский портфель

Слуга народу отримала левову частку місць у Верховній Раді, тому в новому скликанні відбулась ротація народних депутатів.

Політики уже подали свої декларації, а ми проаналізували, хто з нових депутатів володіє найбільшими статками.

Як виявилося найбагатшими депутатами нового скликання стали старі політики.

Читайте: Автопарк Кабміну: які автомобілі задекларували міністри

Топ-5 найбагатших депутатів

У список не потрапив жоден представник від партій Слуга народу, Голос та Батьківщина.

Раніше Факти ICTV складали топ-15 молодих депутатів-чоловіків у новій Раді.

Фото: Dreamstime

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