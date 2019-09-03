Верховна Рада IX скликання оновилася на три чверті, тобто із знайомих облич залишилося близько сотні старих політиків. Хто з нардепів потрапив у топ-5 найбагатших – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Слуга народу отримала левову частку місць у Верховній Раді, тому в новому скликанні відбулась ротація народних депутатів.
Політики уже подали свої декларації, а ми проаналізували, хто з нових депутатів володіє найбільшими статками.
Як виявилося найбагатшими депутатами нового скликання стали старі політики.
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Топ-5 найбагатших депутатів
- Вадим Новинський — $1,6 млрд (Опозиційний блок)
- Олександр Герега — $930 млн (Самовисуванець)
- Петро Порошенко — $705 млн (Європейська солідарність)
- Юрій Бойко — $540 млн (Опозиційна платформа – За життя)
- Нестор Шуфрич — $260 млн (Опозиційна платформа – За життя)
У список не потрапив жоден представник від партій Слуга народу, Голос та Батьківщина.
Раніше Факти ICTV складали топ-15 молодих депутатів-чоловіків у новій Раді.