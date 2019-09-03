Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами в Верховной Раде 9 созыва пять представителей от Слуги народа.
Пять народных депутатов приняли присягу вместо нардепов, которые ушли работать в Кабмин: Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова.
Присягу народного депутата приняли:
- Анатолий Остапенко (включенный в избирательный список Слуги народа под № 130);
- Татьяна Цыба (№ 131);
- Иван Калаур (№ 132);
- Юлия Гришина (№ 133);
- Ольга Руденко (№ 134).
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Во фракцию Слуга народа вошли 254 народных депутата.
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