Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами в Верховной Раде 9 созыва пять представителей от Слуги народа.

Пять народных депутатов приняли присягу вместо нардепов, которые ушли работать в Кабмин: Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова.

Присягу народного депутата приняли:

Анатолий Остапенко (включенный в избирательный список Слуги народа под № 130);

Татьяна Цыба (№ 131);

Иван Калаур (№ 132);

Юлия Гришина (№ 133);

Ольга Руденко (№ 134).

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Во фракцию Слуга народа вошли 254 народных депутата.

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