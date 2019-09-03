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Факты / Украина / Политика

Вместо министров: пять нардепов от Слуги народа приняли присягу (СПИСОК)

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами в Верховной Раде 9 созыва пять представителей от Слуги народа.

Вместо министров: пять нардепов от Слуги народа приняли присягу (СПИСОК)

Пять народных депутатов приняли присягу вместо нардепов, которые ушли работать в Кабмин: Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова.

Присягу народного депутата приняли:

  • Анатолий Остапенко (включенный в избирательный список Слуги народа под № 130);
  • Татьяна Цыба (№ 131);
  • Иван Калаур (№ 132);
  • Юлия Гришина (№ 133);
  • Ольга Руденко (№ 134).

Читайте: Депутаты в Верховной Раде IX созыва: состав по фракциям и мажоритарке

Во фракцию Слуга народа вошли 254 народных депутата.

К слову, как будет работать Верховная Рада IХ созыва и что ожидает Украину в ближайшие 5 лет – читайте в нумерологическом прогнозе на Фактах ICTV.

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