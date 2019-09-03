Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами в Верховній Раді 9 скликання п’ять представників від Слуги народу.

П’ять народних депутатів склали присягу замість нардепів, які пішли працювати в Кабмін: Дениса Малюськи, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Анни Новосад і Михайла Федорова.

Присягу народного депутата склали:

Анатолій Остапенко (включений до виборчого списку Слуги народу під № 130);

Тетяна Циба (№131);

Іван Калаур (№132);

Юлія Гришина (№133);

Ольга Руденко (№134).

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У фракцію Слуга народу увійшли 254 народних депутата.

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