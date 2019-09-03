Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами в Верховній Раді 9 скликання п’ять представників від Слуги народу.
П’ять народних депутатів склали присягу замість нардепів, які пішли працювати в Кабмін: Дениса Малюськи, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Анни Новосад і Михайла Федорова.
Присягу народного депутата склали:
- Анатолій Остапенко (включений до виборчого списку Слуги народу під № 130);
- Тетяна Циба (№131);
- Іван Калаур (№132);
- Юлія Гришина (№133);
- Ольга Руденко (№134).
Читайте: Депутати у Верховній Раді IX скликання: склад за фракціями і мажоритаркою
У фракцію Слуга народу увійшли 254 народних депутата.
До слова, як працюватиме Верховна Рада IХ скликання і що чекає Україну в найближчі 5 років – читайте в нумерологічному прогнозі на Фактах ICTV.