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Факти / Україна / Політика

Замість міністрів: п’ять нардепів від Слуги народу склали присягу (СПИСОК)

Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами в Верховній Раді 9 скликання п’ять представників від Слуги народу.

Замість міністрів: п’ять нардепів від Слуги народу склали присягу (СПИСОК)

П’ять народних депутатів склали присягу замість нардепів, які пішли працювати в Кабмін: Дениса Малюськи, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Анни Новосад і Михайла Федорова.

Присягу народного депутата склали:

  • Анатолій Остапенко (включений до виборчого списку Слуги народу під № 130);
  • Тетяна Циба (№131);
  • Іван Калаур (№132);
  • Юлія Гришина (№133);
  • Ольга Руденко (№134).

Читайте: Депутати у Верховній Раді IX скликання: склад за фракціями і мажоритаркою

У фракцію Слуга народу увійшли 254 народних депутата.

До слова, як працюватиме Верховна Рада IХ скликання і що чекає Україну в найближчі 5 років – читайте в нумерологічному прогнозі на Фактах ICTV.

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