6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил.

– За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было, – сообщили военные.

Напомним, 25 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб командир взвода 24-го батальона Айдар.