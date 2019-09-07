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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 11 разів обстріляли українські позиції

6 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики 11 разів обстріляли українські позиції

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 10 обстрілів позицій об’єднаних сил.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив 1 обстріл позицій об’єднаних сил.

– За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було, – повідомили військові.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.

 

Джерело: Штаб ООС

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