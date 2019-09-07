6 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 10 обстрілів позицій об’єднаних сил.

Читайте: Найшвидша і найуспішніша операція за час війни – ЗСУ знищили базу бойовиків

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив 1 обстріл позицій об’єднаних сил.

– За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було, – повідомили військові.