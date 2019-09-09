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Факты / Украина

Равный разговор двух президентов: как Зеленский и Путин договаривались об обмене

Президент Украины Владимир Зеленский некоторые телефонные разговоры с президентом Владимиром Путиным относительно обмена заключенными проводил сам, а некоторые – с участием советников.

володимир зеленський

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за украинцами в Москву, заверил, что все разговоры между Зеленским и Путиным были на равных и конструктивные.

– Это был равный разговор двух президентов, – заявил он, отметив, что голос никто не повышал.

По его словам, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождение украинцев.

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Кроме того, Ермак отметил, что за время переговоров, которые велись с 7 августа, никаких изменений в договоренностях не было, более того – Россия не пыталась менять тактику поведения и добавлять в переговорный процесс других людей.

– Все сложности касались исключительно юридических процедур. Также сложности были в том, что люди, которые находились на территории РФ, находились в разных городах… Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было осуществлено, – отметил помощник главы государства.

И фамилия Цемах с первого дня фигурировала в списках на обмен, при этом Украина выполнила все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным после обмена заключенными 7 сентября.

Источник: Украинская правда

Фото: Офис Президента

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