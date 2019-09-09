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Факти / Україна

Рівна розмова двох президентів: як Зеленський і Путін домовлялися про обмін

Президент України Володимир Зеленський деякі телефонні розмови з президентом Володимиром Путіним щодо обміну ув’язненими проводив сам, а деякі – за участю радників.

володимир зеленський

Помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полоненими та літав за українцями до Москви, запевнив, що усі розмови між Зеленським та Путіним були на рівних та конструктивні.

– Це була рівна розмова двох президентів, – заявив він, зазначивши, що голос ніхто не підвищував.

За його словами, якби не було конструктивного діалогу між президентами, не відбулося б звільнення українців.

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Окрім того, Єрмак наголосив, що за час перемовин, які велися з 7 серпня, жодних змін у домовленостях не було, більш того – Росія не намагалася змінювати тактику поведінки і додавати в переговорний процес інших людей.

– Всі складнощі стосувалися виключно юридичних процедур. Також складнощі були в тому, що люди, які знаходилися на території РФ, перебували у різних містах… Все, про що домовився президент під час телефонної розмови, було здійснено, – наголосив помічник глави держави.

І прізвище Цемаха з першого дня фігурувало у списках на обмін, при цьому Україна виконала всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона, запевнив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним після обміну ув’язненими 7 вересня.

Джерело: Українська правда

Фото: Офіс Президента

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