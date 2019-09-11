Народні депутати ухвалили в цілому законопроект, яким запроваджується фіксація в автоматичному режимі порушень габаритно-вагового режиму та підвищуються штрафи за ці порушення.

Верховна Рада ухвалила законопроект №1047, яким зокрема збільшуються штрафи за перевантажені фури. Документ підтримав 331 нардеп.

Згідно з законом, автором якого є група нардепів від Слуги народу, передбачено введення штрафів у розмірі від 8,5 до 34 тис. грн.

Розмір штрафу залежатиме від того, наскільки перевищена норма вантажу:

8,5 тис. грн – перевищення норми на 5-10%;

17 тис. грн – на 10-20%;

34 тис. грн – понад 20%.

При цьому відповідальність за перевищення норми вантажу нестиме власник фури (фізична чи юридична особа) або зареєстрований користувач.

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Документом також встановлюється відповідальність водіїв за невиконання вимог уповноважених осіб Укртрансбезпеки про зупинку транспортного засобу. За це загрожує штраф 3,4 тис. грн або позбавлення права керування на три-шість місяців.

Нині за перевантаження фур передбачено штраф від 510 до 680 грн.

Нагадаємо, 25 серпня у Харкові обрушилася одна сторона автомобільного мосту від ринку Лоск у бік селища Пісочин. Причина – перевантажена фура.