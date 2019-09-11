Народні депутати ухвалили в цілому законопроект, яким запроваджується фіксація в автоматичному режимі порушень габаритно-вагового режиму та підвищуються штрафи за ці порушення.
Верховна Рада ухвалила законопроект №1047, яким зокрема збільшуються штрафи за перевантажені фури. Документ підтримав 331 нардеп.
Згідно з законом, автором якого є група нардепів від Слуги народу, передбачено введення штрафів у розмірі від 8,5 до 34 тис. грн.
Розмір штрафу залежатиме від того, наскільки перевищена норма вантажу:
- 8,5 тис. грн – перевищення норми на 5-10%;
- 17 тис. грн – на 10-20%;
- 34 тис. грн – понад 20%.
При цьому відповідальність за перевищення норми вантажу нестиме власник фури (фізична чи юридична особа) або зареєстрований користувач.
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Документом також встановлюється відповідальність водіїв за невиконання вимог уповноважених осіб Укртрансбезпеки про зупинку транспортного засобу. За це загрожує штраф 3,4 тис. грн або позбавлення права керування на три-шість місяців.
Нині за перевантаження фур передбачено штраф від 510 до 680 грн.
Нагадаємо, 25 серпня у Харкові обрушилася одна сторона автомобільного мосту від ринку Лоск у бік селища Пісочин. Причина – перевантажена фура.