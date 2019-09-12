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Факты / Украина

Аваков принял отставки Аброськина и еще двоих заместителей Князева

Арсен Аваков принял отставки заместителей главы Нацполиции Сергея Князева Аброськина, Купранца и Невгада.

Аваков принял отставки Аброськина и еще двоих заместителей Князева

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял заявления об увольнении заместителей главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, Виталия Невгада и Игоря Купранца.

Аваков поблагодарил их за служение украинскому народу в”сверхтяжелый переходный период для правоохранительных органов и во время войны на Донбассе”.

Согласно новому приказу Авакова, должность первого замглавы Нацполиции – начальника криминальной полиции, которую занимал Аброськин, теперь получил Евгений Коваль.

Должность замглавы Нацполиции – начальника Главного следственного управления – занял Максим Цуцкиридзе. Ранее на этом месте работал Виталий Невгад.

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Аброськин после отставки заявил, что подал рапорт об увольнении, среди прочего, в связи с тем, что намерен баллотироваться на должность мэра Мариуполя.

Как сообщалось, Аваков уволил руководителей главных управлений Нацполиции в четырех областях.

Источник: МВД

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