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Факты / Украина

Аваков уволил глав полиции в четырех областях

Закарпатская, Львовская, Житомирская и Запорожская области остались без руководителей главных управлений Нацполиции.

Аваков уволил глав полиции в четырех областях

Руководство Нацполиции уволило руководителей главных управлений Нацполиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

Правоохранителей сняли с должностей согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа.

Теперь экс-глава полиции Львовской области Валерий Середа будет занимать должность начальника департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции. Экс-глава полиции Житомирской области Вячеслав Печененко будет работать в центральном аппарате Нацполиции.

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Будущее службы руководителей главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях еще решается.

Напомним, 22 июля президент Владимир Зеленский уволил семерых глав районных государственных администраций.

Источник: Нацполиция

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