Закарпатская, Львовская, Житомирская и Запорожская области остались без руководителей главных управлений Нацполиции.
Руководство Нацполиции уволило руководителей главных управлений Нацполиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.
Правоохранителей сняли с должностей согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа.
Теперь экс-глава полиции Львовской области Валерий Середа будет занимать должность начальника департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции. Экс-глава полиции Житомирской области Вячеслав Печененко будет работать в центральном аппарате Нацполиции.
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Будущее службы руководителей главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях еще решается.
Напомним, 22 июля президент Владимир Зеленский уволил семерых глав районных государственных администраций.