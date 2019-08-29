Закарпатская, Львовская, Житомирская и Запорожская области остались без руководителей главных управлений Нацполиции.

Руководство Нацполиции уволило руководителей главных управлений Нацполиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

Правоохранителей сняли с должностей согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа.

Теперь экс-глава полиции Львовской области Валерий Середа будет занимать должность начальника департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции. Экс-глава полиции Житомирской области Вячеслав Печененко будет работать в центральном аппарате Нацполиции.

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Будущее службы руководителей главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях еще решается.

Напомним, 22 июля президент Владимир Зеленский уволил семерых глав районных государственных администраций.