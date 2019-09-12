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Факти / Україна

Аваков прийняв відставки Аброськіна і ще двох заступників Князєва

Арсен Аваков прийняв відставки заступників голови Нацполіціі Сергія Князєва Аброськіна, Купранца і Невгада.

Аваков прийняв відставки Аброськіна і ще двох заступників Князєва

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав заяви про звільнення заступників глави Національної поліції В’ячеслава Аброськіна, Віталія Невгада та Ігоря Купранця.

Аваков подякував їм за служіння українському народові у “надважкий перехідний період для правоохоронних органів та під час війни на Донбасі”.

Згідно з новим наказом Авакова, посаду першого заступника голови Нацполіціі – начальника кримінальної поліції, яку обіймав Аброськін, тепер отримав Євген Коваль.

Посада заступника голови Нацполіціі – начальника Головного слідчого управління – обійняв Максим Цуцкірідзе. Раніше на цьому місці працював Віталій Невгад.

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Аброськін після відставки заявив, що подав рапорт про звільнення, серед іншого, у зв’язку з тим, що має намір балотуватися на посаду мера Маріуполя.

Як повідомлялося, Аваков звільнив керівників головних управлінь Нацполіції у чотирьох областях.

Джерело: МВС

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