Арсен Аваков прийняв відставки заступників голови Нацполіціі Сергія Князєва Аброськіна, Купранца і Невгада.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав заяви про звільнення заступників глави Національної поліції В’ячеслава Аброськіна, Віталія Невгада та Ігоря Купранця.
Аваков подякував їм за служіння українському народові у “надважкий перехідний період для правоохоронних органів та під час війни на Донбасі”.
Згідно з новим наказом Авакова, посаду першого заступника голови Нацполіціі – начальника кримінальної поліції, яку обіймав Аброськін, тепер отримав Євген Коваль.
Посада заступника голови Нацполіціі – начальника Головного слідчого управління – обійняв Максим Цуцкірідзе. Раніше на цьому місці працював Віталій Невгад.
Читайте: Зеленський звільнив Муженка з військової служби у запас
Аброськін після відставки заявив, що подав рапорт про звільнення, серед іншого, у зв’язку з тим, що має намір балотуватися на посаду мера Маріуполя.
Як повідомлялося, Аваков звільнив керівників головних управлінь Нацполіції у чотирьох областях.