Арсен Аваков прийняв відставки заступників голови Нацполіціі Сергія Князєва Аброськіна, Купранца і Невгада.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав заяви про звільнення заступників глави Національної поліції В’ячеслава Аброськіна, Віталія Невгада та Ігоря Купранця.

Аваков подякував їм за служіння українському народові у “надважкий перехідний період для правоохоронних органів та під час війни на Донбасі”.

Згідно з новим наказом Авакова, посаду першого заступника голови Нацполіціі – начальника кримінальної поліції, яку обіймав Аброськін, тепер отримав Євген Коваль.

Посада заступника голови Нацполіціі – начальника Головного слідчого управління – обійняв Максим Цуцкірідзе. Раніше на цьому місці працював Віталій Невгад.

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Аброськін після відставки заявив, що подав рапорт про звільнення, серед іншого, у зв’язку з тим, що має намір балотуватися на посаду мера Маріуполя.

Як повідомлялося, Аваков звільнив керівників головних управлінь Нацполіції у чотирьох областях.