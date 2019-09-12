PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Рада поддержала отсрочку штрафов за нерастаможенные евробляхи

Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке штрафов за нарушение ввоза евроблях в Украину в первом чтении и в целом.

Закон про імпічмент

Верховная Рада приняла законопроект №1030 об отсрочке штрафов за нарушение ввоза евроблях на три месяца.

В первом чтении за него проголосовали 276 депутатов, во втором – 284 депутата.

Читайте: Рада рассматривает законопроект об организации обороны государства (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вопросы, связанные с растаможкой автомобилей с иностранной регистрацией, требуют дополнительного комплексного решения с учетом позиций всех слоев населения и экспертной среды.

Штрафы за езду на нерастаможенных евробляхах вступят в силу 20 ноября.

Закон вступает в силу со дня публикации и после подписи президента.

Напомним, с 24 августа вступили в силу штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах. Факты ICTV писали, кого разрешили штрафовать и на сколько.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

верховна рада
Рада не будет рассматривать увольнение ЦИК 12 сентября – Арахамия
В Раде зарегистрировали проект постановления о роспуске ЦИК
В Раде зарегистрировали проект постановления о роспуске ЦИК
Автоштрафы направят в Дорожный фонд – Рада приняла закон
Автоштрафы направят в Дорожный фонд – Рада приняла закон
Рада поддержала законопроект об утверждении плана обороны Украины президентом
Рада поддержала законопроект об утверждении плана обороны Украины президентом
верховна рада
Рада рассматривает законопроект об организации обороны государства (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Кнопкодав в Слуге народа: Честно фиксируют третий факт неперсонального голосования
Кнопкодав в Слуге народа: Честно фиксируют третий факт неперсонального голосования
шампанське
Рада приняла в первом чтении законопроект о географических брендах
Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка