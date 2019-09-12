Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке штрафов за нарушение ввоза евроблях в Украину в первом чтении и в целом.

Верховная Рада приняла законопроект №1030 об отсрочке штрафов за нарушение ввоза евроблях на три месяца.

В первом чтении за него проголосовали 276 депутатов, во втором – 284 депутата.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вопросы, связанные с растаможкой автомобилей с иностранной регистрацией, требуют дополнительного комплексного решения с учетом позиций всех слоев населения и экспертной среды.

Штрафы за езду на нерастаможенных евробляхах вступят в силу 20 ноября.

Закон вступает в силу со дня публикации и после подписи президента.

Напомним, с 24 августа вступили в силу штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах. Факты ICTV писали, кого разрешили штрафовать и на сколько.