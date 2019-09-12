На заседании 12 сентября Верховная Рада рассмотрит законопроект о организации обороны государства в первом чтении.

Законопроект Об обороне Украины Верховная Рада рассмотрит в первом чтении на заседании 12 сентября.

Парламент начнет работу по обсуждению законопроектов относительно внесения изменений в регламент и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

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Также Рада рассмотрит законопроекты об утрате права депутатов на финансовое обеспечение в случае пропуска заседаний парламента без уважительных причин.

В первом чтении рассмотрят законопроект о деятельности органов судейского управления и о государственной поддержке кинематографии Украины.