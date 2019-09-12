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Факты / Украина / Политика

Рада поддержала законопроект об утверждении плана обороны Украины президентом

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон об обороне Украины по организации обороны государства. За него проголосовали 316 депутатов.

Рада поддержала законопроект об утверждении плана обороны Украины президентом

Парламент поддержал в первом чтении проект №1011 о внесении изменений в закон Об обороне Украины.

Он предусматривает утверждение президентом по представлению Кабмина структуры плана обороны Украины, собственно плана обороны Украины и военно-административного деления территории Украины.

Согласно законопроекту, порядок разработки плана должно определять правительство.

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Согласно проекту, план обороны Украины – это совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон об импичменте президента.

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