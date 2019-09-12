Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про зміни до закону про оборону України щодо організації оборони держави. За нього проголосували 316 депутатів.

Парламент підтримав у першому читанні проект №1011 про внесення змін до закону Про оборону України.

Він передбачає затверждення президентом за поданням Кабміну структури плану оборони України, власне плану оборони України та військово-адміністративного поділу території України.

Відповідно до законопроекту, порядок розробки плану повинен визначати уряд.

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Згідно із проектом, план оборони України – це сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента.