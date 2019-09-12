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Факти / Україна

Рада розглядає законопроект про організацію оборони держави (ТРАНСЛЯЦІЯ)

На засіданні 12 вересня Верховна Рада розгляне законопроект про організацію оборони держави в першому читанні.

верховна рада

Законопроект Про оборону України Верховна Рада розгляне в першому читанні на засіданні 12 вересня.

Парламент почне роботу з обговорення законопроектів щодо внесення змін в регламент і про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

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Також Рада розгляне законопроекти про втрату права депутатів на фінансове забезпечення у разі пропуску засідань парламенту без поважних причин.

У першому читанні розглянуть законопроект про діяльність органів суддівського управління та про державну підтримку кінематографії України.

До слова, до кінця 2019 року Міністерство оборони і Генштаб ЗСУ поділять повноваження.

Фото: Dreamstime

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