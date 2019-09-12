Президент Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками и членами их семей.

Владимир Зеленский во дворе Мариинского дворца провел неформальную встречу с моряками, освобожденными из российского плена.

Глава государства сообщил, что сейчас уже решен вопрос с выделением морякам жилья в Одессе.

Моряки поблагодарили президента за возвращение домой, а некоторые из них пригласили его на собственные свадьбы.

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Зеленский также вручил морякам президентские часы.















Освобожденные из плена моряки получат квартиры в Одессе / 4 фотографии

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, все 35 освобожденных из РФ заключенных получат одноразовую денежную выплату в размере 100 тыс. грн.