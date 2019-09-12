Президент Володимир Зеленський зустрівся зі звільненими українськими моряками та членами їхніх родин.
Володимир Зеленський у дворі Маріїнського палацу провів неформальну зустріч з моряками, звільненими з російського полону.
Глава держави повідомив, що наразі вже вирішене питання з виділенням морякам житла в Одесі.
Моряки подякували президенту за повернення додому, а деякі з них запросили його на власні весілля.
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Зеленский також вручив морякам президентські годинники.
Звільнені з полону моряки отримають квартири в Одесі / 4 фотографии
Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що всі 35 звільнених з РФ політв’язні отримають одноразову грошову виплату в розмірі 100 тис. грн.
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