Дмитрий Дубилет хочет упразднить документ, который требует от граждан согласия на обработку персональных данных.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет хочет упразднить согласия на обработку персональных данных.

– Есть один документ, который меня просто бесит – согласие на обработку персональных данных. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы не заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ, – написал он.

Читайте: Уже есть первые победы – Дубилет рассказал о борьбе с рейдерством

По его словам, если действительно необходимо взять согласие, то это можно дописать в конце документа, а не подписывать отдельным.

Дубилет попросил украинцев рассказать, в какой ситуации государство требовало от них заполнять этот документ.

Ранее Дубилет запретил правительству закупать дорогую канцелярию.