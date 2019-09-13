PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Обработка персональных данных: Дубилет хочет упразднить документ

Дмитрий Дубилет хочет упразднить документ, который требует от граждан согласия на обработку персональных данных.

дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет хочет упразднить согласия на обработку персональных данных.

– Есть один документ, который меня просто бесит – согласие на обработку персональных данных. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы не заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ, – написал он.

Читайте: Уже есть первые победы – Дубилет рассказал о борьбе с рейдерством

По его словам, если действительно необходимо взять согласие, то это можно дописать в конце документа, а не подписывать отдельным.

Дубилет попросил украинцев рассказать, в какой ситуации государство требовало от них заполнять этот документ.

Ранее Дубилет запретил правительству закупать дорогую канцелярию.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

канцелярия кабмина
Пустая трата денег: Дубилет запретил Кабмину закупать блокноты с позолотой
Дмитро Дубілет
90% документов госорганов не нужны ни в бумаге, ни в цифре – Дубилет
Дмитро Дубілет
Уже есть первые победы – Дубилет рассказал о борьбе с рейдерством
Семья, друзья и кот в шоке – Дубилет о своем назначении в Кабмин
Семья, друзья и кот в шоке – Дубилет о своем назначении в Кабмин
IT-гений в политике. Что известно о новом министре Кабмина Дубилете
IT-гений в политике. Что известно о новом министре Кабмина Дубилете
Борьба с рейдерством в Украине – это сюрреализм
Борьба с рейдерством в Украине – это сюрреализм
Чем больше падает гривна, тем больше украинцев на IT-рынке – Дубилет
Чем больше падает гривна, тем больше украинцев на IT-рынке – Дубилет
Загранпаспорт через iGov можно получить еще в 7 городах
Загранпаспорт через iGov можно получить еще в 7 городах
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка