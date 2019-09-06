Кабинету министров поручили перестать перестать закупать канцелярию и блокноты с золотым тиснением.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет запретил правительству закупать дорогую канцелярию.

По его словам, это нецелесообразное расходование денег, поэтому Кабмин должен перестать их заказывать.

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– Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина – и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Dubilet (@dubilet) 6 Сен 2019 в 12:14 PDT

Ранее сообщалось, что Дубилет рассчитывает вынести на заседание Кабмина решение об оцифровке документов.