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Пустая трата денег: Дубилет запретил Кабмину закупать блокноты с позолотой

Кабинету министров поручили перестать перестать закупать канцелярию и блокноты с золотым тиснением.

канцелярия кабмина

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет запретил правительству закупать дорогую канцелярию.

По его словам, это нецелесообразное расходование денег, поэтому Кабмин должен перестать их заказывать.

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– Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина – и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5, – написал он.

 

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Публикация от Dima Dubilet (@dubilet)

Ранее сообщалось, что Дубилет рассчитывает вынести на заседание Кабмина решение об оцифровке документов.

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