В Кабмине планируют провести перепись значительной части населения в 2019 году.

Перепись населения в Украине может состоятся уже в этом году. Об этом заявил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, Кабмин попытается провести перепись значительной части населения в 2019 году, а продолжить работу над этим в следующем.

– Мы думаем над тем, каким образом попытаться провести перепись населения уже в этом году, а не в следующем, как это было запланировано, – сказал премьер.

Читайте: Перепись населения Украины через смартфоны протестуют в 2019

Ранее Кабмин назначил плановый перепись населения на 2020 год.

Как сообщалось, в Госстате отчитались, сколько людей проживает в Украине.