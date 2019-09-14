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Факти / Україна

Перепис населення може відбутися вже цього року – прем’єр

У Кабміні планують провести перепис значної частини населення у 2019 році.

Перепис населення може відбутися вже цього року – прем’єр

Перепис населення в Україні може відбутися вже цього року. Про це заявив під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) прем`єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, Кабмін спробує провести перепис значної частини населення у 2019 році, а продовжити роботу над цим у наступному.

– Ми думаємо над тим, яким чином спробувати провести перепис населення вже у цьому році, а не в наступному, як це було заплановано, – сказав прем`єр.

Читайте: Перепис населення України через смартфони протестують у 2019

Раніше Кабмін призначив плановий перепис населення на 2020 рік.

Як повідомлялося, у Держстаті відзвітували, скільки людей проживає в Україні.

Фото: Dreamstime

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