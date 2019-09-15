В Харькове завершился Марш равенства, однако без столкновений не обошлось.

Марш равенства в Харькове проходил на площади Свободы, куда сошлись и активисты, которые пропагандируют традиционные семейные ценности.

Активистов двух маршей разделяла граница из нескольких тысяч правоохранителей.

Участники прайда скандировали Наша традиция – это свобода, Харьков, Украина – за права человека, Харьков для всех, А ну-ка, Харьков, права вместо парков, Бунтуй, люби, права не отдавай.

На Марш равенства пришли около 3 тыс. активистов.

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Во время акции в участников прайда начали бросать яйца. В социальных сетях начали появляться сообщения об избиениях участников Марша равенства после мероприятия.



























Марш равенства в Харькове: столкновения и первые пострадавшие / 7 фотографий

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Напомним, в столице Украины 23 июня прошел Марш равенства – КиевПрайд 2019.

Фото: Павел Пахоменко