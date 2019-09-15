У Харкові завершився Марш рівності, проте без сутичок не обійшлося.
Марш рівності в Харкові проходив на площі Свободи, куди зійшлися й активісти, які пропагують традиційні сімейні цінності.
Активістів двох маршів розділяв кордон з кількох тисяч правоохоронців.
Учасники прайду скандували Наша традиція – це свобода, Харків, Україна – за права людини, Харків для всіх, А ну-ка, Харків, права замість парків, Бунтуй, кохай, права не віддавай.
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На Марш рівності прийшли близько 3 тис. активістів.
Під час акції в учасників прайду почали кидати яйця. У соціальних мережах почали з’являтися повідомлення про побиття учасників Маршу рівності після заходу.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика!
У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB
— StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019
Нагадаємо, у столиці України 23 червня пройшов Марш рівності – Київпрайд 2019.
Фото: Павло Пахоменко