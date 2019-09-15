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Факти / Україна

Марш рівності в Харкові: сутички та перші постраждалі

У Харкові завершився Марш рівності, проте без сутичок не обійшлося.

Марш равенства в Харькове

Марш рівності в Харкові проходив на площі Свободи, куди зійшлися й активісти, які пропагують традиційні сімейні цінності.

Активістів двох маршів розділяв кордон з кількох тисяч правоохоронців.

Учасники прайду скандували Наша традиція – це свобода, Харків, Україна – за права людини, Харків для всіх, А ну-ка, Харків, права замість парків, Бунтуй, кохай, права не віддавай.

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На Марш рівності прийшли близько 3 тис. активістів.

Під час акції в учасників прайду почали кидати яйця. У соціальних мережах почали з’являтися повідомлення про побиття учасників Маршу рівності після заходу.

  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
  • Марш равенства в Харькове
Марш рівності в Харкові: сутички та перші постраждалі / 7 фотографий

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, у столиці України 23 червня пройшов Марш рівності – Київпрайд 2019.

Фото: Павло Пахоменко

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