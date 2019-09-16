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Факты / Украина

Похолодание до +13 и дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА)

В течение недели почти на всей территории Украины дожди, на западе похолодает до +13.

погода

Во вторник, 17 сентября, почти на всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди.

Только в южных областях будет солнечно, сухо и тепло – местами до +26.

На востоке +20, в центре +19, на западе и севере – от +13 до +17.

В Киеве также без осадков, ночью 8-10, а днем ​​15-17 градусов тепла.

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Погода на 17 вересня 2019

В среду, 18 сентября, погода не изменится – сухо будет только на юге, на остальной территории дожди.

Однако здесь станет прохладнее на несколько градусов – не выше +22.

В центральных и восточных областях +17, на западе и севере +15.

В столице дождь, ночью 8-10, днем ​​13-15 выше нуля.

Погода на 18 вересня 2019

На четверг, 19 сентября, сухую погоду прогнозируют только в Херсонской, Николаевской, Донецкой и Закарпатской областях.

Температура воздуха и дальше будет снижаться: на юге +19, на востоке и в центре +16, на севере и западе – от +11 до +14.

В Киеве осадки, ночью 5-7, днем ​​12-14 градусов тепла.

Погода на 19 вересня 2019

В пятницу, 20 сентября, без дождей только на Закарпатье, в Николаевской и Херсонской областях.

На юге +19, на западе +13, на севере +14, в центре и на востоке столбик термометра покажет +16.

В столице дождь, ночью 5-7, днем ​​от +12 до +14.

Погода на 20 вересня 2019

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода осенью в Украине.

Источник: Укргидрометцентр

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