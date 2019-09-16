Протягом тижня майже на всій території України дощі, на заході похолодає до +13.

У вівторок, 17 вересня, майже на всій території України синоптики прогнозують дощі.

Лише у південних областях буде сонячно, сухо та тепло – місцями до +26.

На сході +20, у центрі +19, на заході та півночі – від +13 до +17.

У Києві також без опадів, вночі 8-10, а вдень 15-17 градусів тепла.

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У середу, 18 вересня, погода не зміниться – сухо буде лише на півдні, на решті території дощі.

Проте тут стане прохолодніше на кілька градусів – не вище +22.

У центральних та східних областях +17, на заході та півночі +15.

У столиці дощ, вночі 8-10, вдень 13-15 вище нуля.

На четвер, 19 вересня, суху погоду прогнозують лише у Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Закарпатській областях.

Температура повітря надалі знижуватиметься: на півдні +19, на сході та у центрі +16, на півночі та заході – від +11 до +14.

У Києві опади, вночі 5-7, вдень 12-14 градусів тепла.

У п’ятницю, 20 вересня, без дощів лише на Закарпатті, у Миколаївській та Херсонській областях.

На півдні +19, на заході +13, на півночі +14, у центрі та на сході стовпчик термометра покаже +16.

У столиці дощ, вночі 5-7, вдень від +12 до +14.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.