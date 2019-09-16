Протягом тижня майже на всій території України дощі, на заході похолодає до +13.
У вівторок, 17 вересня, майже на всій території України синоптики прогнозують дощі.
Лише у південних областях буде сонячно, сухо та тепло – місцями до +26.
На сході +20, у центрі +19, на заході та півночі – від +13 до +17.
У Києві також без опадів, вночі 8-10, а вдень 15-17 градусів тепла.
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У середу, 18 вересня, погода не зміниться – сухо буде лише на півдні, на решті території дощі.
Проте тут стане прохолодніше на кілька градусів – не вище +22.
У центральних та східних областях +17, на заході та півночі +15.
У столиці дощ, вночі 8-10, вдень 13-15 вище нуля.
На четвер, 19 вересня, суху погоду прогнозують лише у Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Закарпатській областях.
Температура повітря надалі знижуватиметься: на півдні +19, на сході та у центрі +16, на півночі та заході – від +11 до +14.
У Києві опади, вночі 5-7, вдень 12-14 градусів тепла.
У п’ятницю, 20 вересня, без дощів лише на Закарпатті, у Миколаївській та Херсонській областях.
На півдні +19, на заході +13, на півночі +14, у центрі та на сході стовпчик термометра покаже +16.
У столиці дощ, вночі 5-7, вдень від +12 до +14.
Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.