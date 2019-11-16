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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Суд повернув Києву 1,8 га землі на Рибальському острові

На підставі рішення районного суду у Донецькій області земля на Рибальському острові була незаконно відчужена. Тепер же вся територія повернена у власність міста.

Суд повернув Києву 1,8 га землі на Рибальському острові

Під час розслідування кримінального провадження правоохоронці виявили, що земельна ділянка за адресою вул. Електриків, 20-А у Подільському районі була незаконно відчужена.

Прокуратура міста Києва подала позов щодо повернення землі її законному власнику. Суд у повновному обсязі задовольнив позов та зобов’язав повернути до комунальної власності земельну ділянку на Рибальському острові, вартість якої становить 86 млн грн. 

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Наразі триває досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння майном комунальної власності.

Нагадаємо, у травні цього року на суднобудівному підприємстві Кузня на Рибальському сталася пожежа – горів корабель.

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