Діджиталізація, переїзд міністерств і збільшення ефективності є тільки кількома з багатьох завдань, які заплановані у реформі Кабінету міністрів.

Факти ICTV поспілкувалися з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, який розповів про можливе створення нових міністерств, оптимізацію роботи Кабміну і детальніше про кілька проектів, які плануються в рамках діджиталізації України.

— Казали, що у нас дуже багато міністерств, багато будівель, які простоюють. Розкажіть, будь-ласка, про це.

Я вважаю, що у нас замало міністерств… Я бачу, наскільки багато питань є у міністрів. Якби їх зони відповідальності були розділені більш дрібно, мені здається, вони як управлінці могли б працювати більш ефективно.

— Тобто об’єднання міністерств було помилкою?

— Ні, це не помилка. Чому кожне зайве міністерство до сьогодні – це погано? Тому що кожне нове міністерство – це купа зайвого апарату, кадровики, бухгалтерія і багато-багато інших напрямів. Насправді кожна нова юрособа, а кожне міністерство – це нова юрособа, це забагато зайвих видатків.

Але якщо ми вийдемо на модель, коли весь Кабмін буде єдиною юридичною особою, коли всі підтримувальні функції будуть централізовані, думаю, можливо, у майбутньому, якщо ми зможемо розбити все на 25-30 міністерств, це не призведе до того, що буде більше держслужбовців. З іншого боку, будуть більш чіткі сфери відповідальності у міністрів.

— Яких, на вашу думку, не вистачає міністерств?

— Мені так важко вам відповісти. Але я можу сказати, що керувати будь-яким міністерством – це в 50 разів більше питань, ніж коли я співкерував Монобанком. Кожне міністерство як цілий Всесвіт.

— Чи вважаєте ви, що Україні потрібно Міністерство культури, адже у багатьох країнах його взагалі немає.

Якщо робити ефективну політику, воно може існувати. Все залежить від того, хто міністр, яка в нього політика. Можна подивитися на Програму дій уряду і те, які KPI (Ключові показники ефективності – Ред.) записав собі міністр культури. Мені здається, що вони правильні.

Насправді, культура – це ж також частина економіки. Уявіть собі, що в рамках Міністерства культури робляться правильні речі, що в Україні створили Музей сучасного мистецтва або ми стали хабом для кіноіндустрії. Це те, чим переймається Міністерство культури і що приносить іноземні інвестиції.

— Як має відбуватися оптимізація Кабінету міністрів?

Ідея дуже проста. Я бачу, що дуже багато неефективності через те, що міністерства розкидані містом. Якби ми могли оптимізуватись так, щоб основні особи, які формують політику (всі міністрі, заступники, директорати тощо), були в одній будівлі, ми б змогли працювати ефективніше.

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— Скільки для цього потрібно часу?

— Поки що не готовий сказати. Сподіваюся, що перше міністерство вже цього року спробує переїхати до будівлі. Зараз я веду перемовини з міністрами, хтось хоче більше, хтось хоче менше.

Загальна ідея полягає не у переїзді. Вона у тому, що у нас є потенціал, щоб стати більш компактними, більш ефективними за рахунок діджиталізації, централізації, інших правильних управлінських технологій. Якщо ми це зробимо, тоді переїзд в цю будівлю ключових міністерств або їх частини цілком можливий.

— На скільки скорочуватимуть апарати міністерств?

Зараз я не хочу нікого лякати цифрами, адже це дуже делікатний процес. Загальна ідея така: зараз працює забагато людей, ефективність і зарплата в них не такі високі, як могли б бути.

— Яка середня зарплата у працівника Кабміну?

Від 15 до 30 тис. грн плюс премії і надбавки. Все дуже сильно залежить від професії… Якщо ми зменшимо кількість людей, а тим, що залишились, зможемо за рахунок того збільшити зарплату і вимоги до них, то це буде суттєва реформа. Уряд краще виконуватиме свої функції, буде менше корупції.

— Як працюватимуть електронні лікарняні?

— Коли ви приходите до лікарів, вони виписують вам лікарняні на бланках звітності. Ми хочемо замість цього зробити так, щоб вони могли виписувати це на будь-якому аркуші і реєструвати ці документи в електронному реєстрі.

Дуже проста система. Заходиш, вводиш ім’я пацієнта, дату і все. Ви зможете роботодавцю надати доступ до цього електронного запису. Так він контролюватиме, чи не куплена ця довідка.

Через те, що система електронна, ми бачимо, які лікарі виписують довідки. Буде постійно проводитися аналіз, і якщо ми бачитимемо, що якийсь лікар виписує забагато довідок – це перша ознака того, що він торгує довідками замість того, щоб виконувати свою роботу.

— Як відбуватиметься перепис населення?

— Замість того, щоб переписувати усіх поспіль, можна робити точкові соціальні заміри, а потім збагачувати їх реєстрами та іншими джерелами даних, щоб отримати не менш, а може, й навіть більш точну модель нашого населення. Коли ми просто ходимо і стукаємо у двері, там похибка досить велика, адже не всі готові відверто надавати про себе інформацію.

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