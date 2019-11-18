Дмитро Дубілет розповів про свою ранню першу роботу та як планує провести перепис населення в Україні.

Дмитро Дубілет – один із найуспішніших молодих українців за версією Forbes та нині міністр Кабінету міністрів України – розповів в інтерв’ю програмі Вікна-новини про те, коли вперше почав працювати і як, за його ідеєю, відбудеться перепис населення в Україні.

– Чи вас дратує, коли вас називають “непростим хлопчиком” і “мажором”?

– Я не вважаю себе “мажором”. Я почав працювати у 14 років на автозаправці під Дніпром. Це було моє бажання, пов’язане з тим, що я надивився американських фільмів, та побачив, що всі успішні люди мають працювати з ранніх років.

– Держстат перейшов під ваше керівництво. Коли буде перепис населення?

– Замість того, щоб переписувати усіх поспіль, можна робити точкові соціальні заміри, а потім збагачувати їх реєстрами та іншими джерелами даних, для того, щоб отримати навіть більш точну модель нашого населення, тому що не всі готові відкривати двері, коли ми ходимо до осель.

Можливо, зможемо навіть заощадити кілька мільярдів у порівнянні з минулим методом перепису населення.

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Також в інтерв’ю Дубілет розповів, що хотів би змінити у Кабміні та загалом в Україні. Більше дивіться у відео:

Нагадаємо, Дубілет розповів про реформу Державної аудиторської служби.