Депутаты Верховной Рады получили от государства компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн.

Компенсапцию за жилье получили 120 народных депутатов. Некоторые из них получили возмещение за два месяца, а кто-то – за один.

18 нардепов получили по 41 600 грн, что, вероятно, указывает на предоставление компенсации на жилье за два месяца (по 20 800 грн за каждый).

Но, как обнаружил Центр противодействия коррупции, не все депутаты нуждались в этой помощи.

Лишней она оказалась для Максима Бужанского депутата от Слуги народа, который смог занять $350 тыс. и чья жена задекларировала более $300 тыс. Анатолий Урбанский (За будущее) проживает в квартире за 14 млн грн, имеет 4256 биткоинив (более 1 млрд грн), дорогие часы, жена ездит на Bentley за $100 тыс., а в этом году купила Land Rover за $230 тыс.

Игорь Фрис от Слуги народа задекларировал более $300 тыс. наличными, ювелирные изделия, часы, но все же получил 21 тыс. грн компенсации от государства. Владимир Кальцев (Оппозиционная платформа) живет в имении на 400 м², смог одолжить почти $4 млн, а вот 19,5 тыс. грн помощи получил.

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Внефракционный Валерий Лунченко ездит на Audi Q7 за $50 тыс., имеет более 4 млн грн наличными, а Дмитрий Лубинец (За будущее) вместе с женой имеет более 2 млн грн наличными, но от компенсации от налогоплательщиков они не отказались.

Депутат от Слуги народа Александр Куницкий также взял деньги, хотя задекларировал $200 тыс.

Николай Скорик (Оппозиционная платформа) взял помощь, хотя живет в доме на 630 м², декларирует 5 часов и десятки тысяч долларов.

Взяли компенсацию, несмотря на свое удовлетворительное материальное положение, также несколько депутатов от группы За будущее – Игорь Колихаев, Тарас Батенко, Ирина Констанкевич и Петр Юрчишин.

Факты ICTV публикуют полный список депутатов, которые получили компенсацию от государства за жилье.

компенсація за житло by Віта Гірко on Scribd

Ранее мы писали, какие зарплаты депутатам насчитали за октябрь.

Источник: Портал открытых данных ВРУ, Центр противодействия коррупции