Депутати Верховної Ради отримали від держави компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн.

Компенсапцію за житло отримали 120 народних депутатів. Деякі з них отримали відшкодування за два місяці, а хтось – за один.

Але, як виявив Центр протидії корупції, не всі депутати потребували цієї допомоги.

Зайвою вона виявилася для Максима Бужанського депутата від Слуги народу, який зміг позичити $350 тис. і чия дружина задекларувала понад $300 тис. Анатолій Урбанський (За майбутнє) проживає в квартирі за 14 млн грн, має 4 256 біткоїнів (понад 1 млрд грн), дорогі годинники, дружина їздить на Bentley за $100 тис., а цього року купила Land Rover за $230 тис.

Ігор Фріс від Слуги народу задекларував понад $300 тис. готівки, ювелірні вироби, годинники, але все ж отримав 21 тис. грн компенсації від держави. Володимир Кальцев (Опозиційна платформа) мешкає в маєтку на 400 м², зміг позичити майже $4млн, а от 19,5 тис. грн допомоги отримав.

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Позафракційни Валерій Лунченко їздить на Audi Q7 за $50 тис., має понад 4 млн грн готівкою, а Дмитро Лубінець (За майбутнє) разом з дружиною має понад 2 млн грн готівкою, але від компенсації від платників податків вони не відмовилися.

Депутат від Слуги народу Олександр Куницький також взяв гроші, хоча задекларував $200 тис.

Микола Скорик (Опозиційна платформа) взяв допомогу, хоча мешкає в будинку на 630 м², декларує 5 годинників і десятки тисяч доларів.

Взяли компенсацію, незважаючи на своє задовільне матеріальне становище, також кілька депутатів від групи За майбутнє – Ігор Колихаєв, Тарас Батенко, Ірина Констанкевич і Петро Юрчишин.

Факти ICTV публікують повний список депутатів, які отримали компенсацію від держави за житло.

компенсація за житло by Віта Гірко on Scribd

Раніше ми писали, що право на компенсацію мають ті депутати, які не забезпечені житлом у столиці.

Джерело: Портал відкритих даних ВРУ, Центр протидії корупції