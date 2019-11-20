Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что со временем необходимо менять депутатскую зарплату.

Дмитрий Разумков пояснил, что депутатские зарплаты не слишком высоки, поэтому народные избранники часто поддаются искушению заработать деньги не совсем честным путем.

– Смотрите, нельзя говорить о зарплате в 40 тыс. грн, где средняя заработная плата 35 – 40 тыс. грн. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться в народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это, – добавил Разумков.

По его словам, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно давать ему нормальную мотивацию, в том числе, это касается зарплаты, а также контролировать, чтобы у человека не возникало соблазна залезть в бюджет или какие-то коррупционные схемы.

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Журналист уточнил, каким образом политик решает этот вопрос во фракции Слуга народа. Разумков ответил, что люди получают зарплату и работают за нее.

– Не устраивает зарплата – пожалуйста, до свидания, – отметил Разумков и заверил, что у него нет доплат.

В то же время, на замечание, что исключена из фракции Слуги народа Анна Скороход заявляла, что депутатам доплачивают по $5 тыс., спикер сказал:

– Во-первых, надо понять, кто это делал. Во-вторых, я сторонник того, чтобы не в СМИ об этом говорить, а обратиться в НАБУ, правоохранительные органы и дать эту информацию. Это будет полезно и правильно.

Также председатель ВР сказал, что на своей должности никому не предлагал доплату и ему самому тоже хватает заработной платы, чтобы содержать семью и недвижимость.

Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, скольких работников госслужбы уволят в регионах.