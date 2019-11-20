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Факты / Украина / Политика

Надо давать мотивацию: Разумков о повышении зарплаты депутатам

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что со временем необходимо менять депутатскую зарплату.

Надо давать мотивацию: Разумков о повышении зарплаты депутатам

Дмитрий Разумков пояснил, что депутатские зарплаты не слишком высоки, поэтому народные избранники часто поддаются искушению заработать деньги не совсем честным путем.

– Смотрите, нельзя говорить о зарплате в 40 тыс. грн, где средняя заработная плата 35 – 40 тыс. грн. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться в народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это, – добавил Разумков.

По его словам, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно давать ему нормальную мотивацию, в том числе, это касается зарплаты, а также контролировать, чтобы у человека не возникало соблазна залезть в бюджет или какие-то коррупционные схемы.

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Журналист уточнил, каким образом политик решает этот вопрос во фракции Слуга народа. Разумков ответил, что люди получают зарплату и работают за нее.

– Не устраивает зарплата – пожалуйста, до свидания, – отметил Разумков и заверил, что у него нет доплат.

В то же время, на замечание, что исключена из фракции Слуги народа Анна Скороход заявляла, что депутатам доплачивают по $5 тыс., спикер сказал:

– Во-первых, надо понять, кто это делал. Во-вторых, я сторонник того, чтобы не в СМИ об этом говорить, а обратиться в НАБУ, правоохранительные органы и дать эту информацию. Это будет полезно и правильно.

Также председатель ВР сказал, что на своей должности никому не предлагал доплату и ему самому тоже хватает заработной платы, чтобы содержать семью и недвижимость.

Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, скольких работников госслужбы уволят в регионах.

Источник: Украинская правда

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