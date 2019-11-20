Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що з часом необхідно змінювати депутатську зарплату.

Дмитро Разумков пояснив, що депутатські зарплати є не надто високими, тому народні обранці часто піддаються спокусі заробити гроші не зовсім чесним шляхом.

– Дивіться, не можна казати про зарплату в 40 тис. грн, де середня заробітна плата 35 – 40 тис. грн. Вона невелика, враховуючи ті спокуси, які можуть з’являтися в народного депутата. І я думаю, що з часом треба буде змінювати це, – додав Разумков.

За його словами, аби людина фахово й ефективно працювала, потрібно давати їй нормальну мотивацію, зокрема, це стосується зарплати, а також контролювати, щоб у людини не виникало спокуси залізти в бюджет чи якісь корупційні схеми тощо.

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Журналіст уточнив, чи якимось чином політик вирішує це питання у фракції Слуга народу. Разумков відповів, що люди отримують зарплату і працюють за неї.

– Не влаштовує зарплата – будь ласка, до побачення, – зазначив Разумков і запевнив, що у нього немає додаткових доплат.

Водночас, на зауваження, що вилучена з фракції Слуги народу Анна Скороход заявляла, що депутатам доплачують по $5 тис., спікер сказав:

– По-перше, треба зрозуміти, хто це робив. По-друге, я прибічник того, щоб не в ЗМІ про це казати, а звернутися до НАБУ, правоохоронних органів та дати цю інформацію. Це буде корисно і правильно.

Також голова ВР сказав, що на своїй посаді нікому не пропонував доплату і йому самому також вистачає заробітньої плати, аби утримувати сім’ю та нерухомість.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, скількох працівників держслужби звільнять у регіонах.