Николай Кулеба попал в серьезное ДТП на Одесской трассе возле села Чабаны. В автомобиле чиновника находились двое его сыновей. Что известно о Кулебе – в материале Фактов ICTV.

Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба попал в ДТП. Сейчас он находится в больнице со своими сыновьями, которые в момент аварии находились в салоне автомобиля и получили серьезные травмы.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Факты ICTV собрали все, что известно о чиновнике.

Биография Николая Кулебы

Николай Кулеба родился 23 марта 1972 года в Киеве. Женат на Наталье Кулебе. У семьи трое сыновей – Тимофей, Давид и Елисей и дочь Лия.

Образование получил в Киевском институте народного хозяйства.

В 2008 году окончил частное высшее учебное заведение Европейский университет по специальности маркетинг и получил степень магистра.

Также окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности государственное управление.

Карьера Николая Кулебы

С 1989 по 1990 год работал слесарем-инструментальщиком Жулянского машиностроительного завода НПО им. Артема в Киеве.

С 1997 по 1999 год – менеджер ООО Валента, после год проработал директором ООО НПО Химпроект.

Возглавлял благотворительную организацию Открытое сердце с 2002 по 2006 год.

С июля по август 2006 года был президентом международной благотворительной организации Служба спасения детей.

С 2006 года – начальник Службы по делам детей КГГА.

Распоряжением мэра Киева Виталия Кличко в 2014 году был уволен с должности в связи с переводом в Администрацию президента для дальнейшей работы. Пятый президент Петр Порошенко в этом же году назначил Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка, но был уволен им за день до инаугурации президента Владимира Зеленского.

С февраля 2019 года является одним из учредителей и руководитель ОО Свитловплыв.

1 июля 2019 года Зеленский вновь назначил Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка.

Напомним, 24 ноября Николай Кулеба попал в аварию на Одесской трассе возле села Чабаны вместе со своими сыновьями Тимофеем и Елисеем.

Чиновник был госпитализирован вместе с детьми. Позже он поблагодарил в Facebook всех неравнодушных за поддержку и сказал, что ответит на все вопросы.