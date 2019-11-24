Микола Кулеба потрапив у серйозну ДТП на Одеській трасі біля села Чабани. В автомобілі чиновника знаходилися двоє його синів. Що відомо про Кулебу – у матеріалі Фактів ICTV.

Уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба потрапив у ДТП. Зараз він перебуває в лікарні зі своїми синами, які в момент аварії перебували у салоні автомобіля і отримали серйозні травми.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Факти ICTV зібрали все, що відомо про чиновника.

Біографія Миколи Кулеби

Микола Кулеба народився 23 березня 1972 року в Києві. Одружений на Наталії Кулебі. У сім’ї троє синів – Тимофій, Давид і Єлисей і дочка Лія.

Освіту здобув у Київському інституті народного господарства.

У 2008 році закінчив приватний вищий навчальний заклад Європейський університет за фахом маркетинг і отримав ступінь магістра.

Також закінчив Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю державне управління.

Кар’єра Миколи Кулеби

З 1989 по 1990 рік працював слюсарем-інструментальником Жулянського машинобудівного заводу НВО ім. Артема в Києві.

З 1997 по 1999 рік – менеджер ТОВ Валента, після рік пропрацював директором ТОВ НВО Хімпроект.

Очолював благодійну організацію Відкрите серце з 2002 по 2006 рік.

З липня по серпень 2006 року був президентом міжнародної благодійної організації Служба порятунку дітей.

З 2006 року – начальник Служби у справах дітей КМДА.

Розпорядженням мера Києва Віталія Кличка в 2014 році був звільнений з посади у зв’язку з переведенням в Адміністрацію президента для подальшої роботи. П’ятий президент Петро Порошенко цього ж року призначив Кулебу уповноваженим президента України з прав дитини, але був звільнений ним за день до інавгурації президента Володимира Зеленського.

З лютого 2019 року є одним із засновників і керівник ГО Світловплив.

1 липня 2019 року Зеленський знову призначив Кулебу уповноваженим президента України з прав дитини.

Нагадаємо, 24 листопада Микола Кулеба потрапив в аварію на Одеській трасі біля села Чабани разом зі своїми синами Тимофієм та Єлисеєм.

Чиновник був госпіталізований разом з дітьми. Пізніше він подякував у Facebook всім небайдужим за підтримку і сказав, що відповість на всі питання.