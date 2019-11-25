Україна та Росія готуються до зустрічі президентів Зеленського і Путіна у нормандському форматі. 9 грудня у Парижі, разом з Макроном і Меркель, вони мають домовитися про подальші дії з вирішенням російської агресії на Донбасі. А щоб показати себе з кращої сторони, Кремль вирішив поверути Україні захоплені в Керченській протоці кораблі.

Після майже року полону в Україну повернулися захоплені Росією кораблі. Катери Бердянськ, Нікополь і буксир Яни Капу українці забрали в нейтральних водах, поблизу південного берега Криму, а вже звідти вони дві доби слідували до материкової України.

Ще в морі стали очевидні масштаби пограбунку українського військового майна. Окупанти зняли з кораблів все що можна, навіть унітаз. Що не змогли вкрасти, те зіпсували. Поцупили навіть спідню білизну моряків.

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У Кремлі заявили, що передали кораблі ледь не в кращому стані, ніж вони були рік тому. Але їм не надто повірили навіть у Росії, мережі вибухнули купою фотожаб.

Українські експерти поведінкою окупантів не здивовані. Екс-міністру закордонних справ Володимиру Огризку свого часу доводилося бачити покинуте росіянами військове містечко в Німеччині, яке виглядало наче після атаки смерчу.

Однак унітаз і білизна – це не найбільша втрата. На кораблях не виявилося боєприпасів і особистої зброї екіпажів, зникла і вся електроніка.

Росіяни, певна річ, представили повернення українських кораблів, як жест доброї волі перед запланованою зустріччю нормандської четвірки.

Та оскільки кораблі передали пограбованими, рішення трибуналу не може вважатися виконаним.

Саме цього тижня суд у Гаазі розпочав слухання про минулорічний інцидент біля Керченської протоки по суті. Вимагати від Росії повернення вкраденого майна пообіцяв і президент Зеленський, який особисто зустрів кораблі в Очакові.

Можливість особисто звернутися до володаря Кремля у президента України буде 9 грудня, під час зустрічі в нормандському форматі. На неї покладають великі надії не лише в Києві, а й у Європі.

Російський президент теж нарешті прокоментував, чого чекає від грудневого саміту у Парижі. Каже, що Києву треба домовлятися з так званими ополченцями і з ними узгодити закон про особливий статус, а Росія – це не агресор.

Пріоритети Києва на майбутній нормандській зустрічі озвучив Володимир Зеленський. Це передача Україні контролю над кордоном України і Росії та проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованих територіях.

Експерти не виключають, що Кремль погодився на зустріч у Парижі не в останню чергу заради газового питання. Москва хоче переконати Київ відмовитись від претензій та укласти новий контракт на постачання російського палива та транзиту.

Досвідчений фахівець у паливних питаннях Михайло Гончар радить не піддаватися на російський шантаж, оскільки Україна вже може обійтися і без російського газу.

Чи зможе недосвідчений у підкилимних політичних іграх український президент протистояти у Парижі досвідченому бійцю ФСБ Путіну наразі невідомо. Поки позиції України досить міцні, до того ж Київ теж починає опановувати умови гри.

Головний дипломат Пристайко заявив, що якщо на нормандському саміті ні до чого не домовляться, то Україна може вийти з Мінського процесу.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час робочої поїздки в Маріуполь сказав, що зустріч нормандської четвірки повинна розморозити переговори з врегулювання ситуації на Донбасі.