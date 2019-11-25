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Факты / Украина / Политика

Песков: Отдельную встречу Зеленского и Путина на нормандском саммите не планируют

В настоящее время ведется согласование встречи в нормандском формате, и пока нельзя сказать, будет ли общаться президент Украины Владимир Зеленский с президентом РФ Владимиром Путиным отдельно.

Дмитро Пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ведется подготовка встречи четырех лидеров стран нормандского формата, которая должна состояться 9 ноября в Париже.

Сейчас точно известно, что пройдет только нормандский саммит. Отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не планируется.

– Так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить – эти модальности согласовывают, – сказал Песков.

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Он добавил, что помощники лидеров стран нормандского формата контактируют между собой и прорабатывают будущую встречу.

К слову, во время нормандского саммита Владимир Зеленский планирует обсудить конкретные сроки прекращения войны на Донбассе.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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